Системи GMLRS відправляють у пекло окупантів разом з технікою

https://racurs.ua/ua/n175635-systemy-gmlrs-vidpravlyaut-u-peklo-okupantiv-razom-z-tehnikou-video.html

Ракурс

Відео ураження ракетами GMLRS скупчення російської військової техніки з’явилося в мережі. На ньому показано, як реактивні системи GMLRS працюють по скупченню росіян, а Сили спецоперацій коригують удари.

Вражає точність ураження — ракети влучають у цілі без шансів для ворога, причому йдеться про кожний залп, — написали користувачі у коментарях під відео.

Відзначимо, українцям сподобалося, що відео оприлюднили у день найсильнішої після 24 лютого ракетної атаки російських воєнних злочинців проти України.

Раніше «Ракурс» розповідав про важливість систем Himmars, завдяки яким здійснювався наступ ЗСУ на півдні. Деякі екіпажі працювали без відпочинку по півтори доби.