Екіпажі HIMARS під час наступу працювали без перерви 37 годин

Робота українських M142 HIMARS

https://racurs.ua/ua/n175603-ekipaji-himars-pid-chas-nastupu-pracuvaly-bez-perervy-37-godyn.html

Ракурс

Український екіпаж установки ракетної системи М 142 HIMARS розповів про безперервну роботу протягом півтори доби під час наступу ЗСУ в Херсонській області наприкінці серпня.

Тоді чотири пускові установки ракетної системи M142 за півтори доби без сну вразили 120 цілей. Це дозволило прорвати лінію оборону росіян на Херсонщині та вийти на нові рубежі, розповів український офіцер розповів для Wall Street Journal.

Журналісти опублікували фото одного з HIMARS, на борт якого військові нанесли зображення 69 черепів — кожен за підтверджене влучання у ціль.

Автори статті також зафіксували пробіг машини — 21 тис. км. Вони мали можливість спостерігати за роботою українських ракетників. Від моменту заїзду на позицію до пуску ракет триває 30 секунд.

Перезаряджання пакета з ракетами займає до 5 хвилин. Машини постійно перебувають в русі і вже кілька місяців не повертаються у місця постійної дислокації військових частин, до яких належать.

Українські військові запевнили американських журналістів, що досі жоден HIMARS так і не був знищений росіянами. А от оператори M142 стали більш обережними після появи у росіян іранських дронів-камікадзе.

Український офіцер сказав, що упродовж останніх тижнів вони двічі ухвалювали рішення не виходити на позицію для удару, оскільки отримували інформацію про наближення ворожих БПЛА. Як йдеться у матеріалі, українські HIMARS перебувають під захистом Сил спеціальних операцій та підрозділів ППО.

Наразі на озброєнні ЗСУ перебуває 16 пускових установок M142 HIMARS. Найближчим часом має надійти ще чотири із запасів армії США, а 18 будуть вироблені з нуля американською промисловістю для ЗСУ у майбутньому.