путін звинувачує спецслужби України у підриві Кримського мосту

https://racurs.ua/ua/n175602-putin-prokomentuvav-pidryv-krymskogo-mostu-zvynuvachuie-specslujby-ukrayiny.html

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президент рф володимир путін заявив, що автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту — це спецслужби України.

Тут, як ви щойно доповіли, немає сумнівів — це теракт, спрямований на руйнування критично важливої ​​громадянської інфраструктури російської федерації. І автори, виконавці, замовники — спецслужби України, — сказав путін під час зустрічі з головою Слідчого комітету росії олександром бастрикіним.

Глава СК сказав путіну, що після вибуху слідчі порушили кримінальну справу за статтею про тероризм. За словами Бастрикіна, до того, що сталося, причетні «громадяни росії та зарубіжних держав, які допомагали у підготовці цього теракту».

Він додав, що Слідчий комітет дав ФСБ та МВС доручення про оперативно-розшукову діяльність.

Відзначимо, що тільки увечері 9 жовтня президент рф вперше прокоментував вибух на Кримському мості, який стався уранці 8 жовтня.

Нагадаємо, на Кримському мосту вибухнула фура, через що на одній із гілок автомобільної частини з Краснодара до Керчі було зруйновано три прольоти. Через вибух загорівся склад із цистернами на залізничній частині мосту. За неофіційними даними, загинули п’ятеро людей.

Вже 8 жовтня автомобільний рух відновили по вцілілій гілці мосту з Керчі до Краснодара. На мосту приблизно добу діяв реверсивний рух однією смугою. На виїзді з Криму виник багатокілометровий затор. Фурам заборонили проїзд мостом, їм організували поромні переправи в Краснодарський край.