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Момент знищення російських САУ, скріншот відео
Знищення морськими піхотинцями російських САУ показали у ВМС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175802-znyschennya-morskymy-pihotyncyamy-rosiyskyh-sau-pokazaly-u-vms-video.htmlРакурс
Українські військові з окремого розвідувального батальйону морської піхоти під час виконання завдання на одному з напрямків оборони України виявили російську артилерію, яка вела вогонь по позиціях наших сил.
За лічені хвилини морпіхи налагодили взаємодію вже із українськими «богами війни». В результаті двома пострілами були знищені дві САУ окупантів. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ, де опубліковане відповідне відео.
Як полюбляють казати британці: «У нас був флот, тому багато чого не сталося», ми ж скажемо: «У нас є професійні розвідники, і багато чого сталося!», — зазначається в описі відео.
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