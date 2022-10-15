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Ракурс
Момент знищення російських САУ, скріншот відео

Знищення морськими піхотинцями російських САУ показали у ВМС (ВІДЕО)

15 жов 2022, 16:54
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Українські військові з окремого розвідувального батальйону морської піхоти під час виконання завдання на одному з напрямків оборони України виявили російську артилерію, яка вела вогонь по позиціях наших сил.





За лічені хвилини морпіхи налагодили взаємодію вже із українськими «богами війни». В результаті двома пострілами були знищені дві САУ окупантів. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ, де опубліковане відповідне відео.

Як полюбляють казати британці: «У нас був флот, тому багато чого не сталося», ми ж скажемо: «У нас є професійні розвідники, і багато чого сталося!», — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


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