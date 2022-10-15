Момент знищення російських САУ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n175802-znyschennya-morskymy-pihotyncyamy-rosiyskyh-sau-pokazaly-u-vms-video.html

Ракурс

Українські військові з окремого розвідувального батальйону морської піхоти під час виконання завдання на одному з напрямків оборони України виявили російську артилерію, яка вела вогонь по позиціях наших сил.

За лічені хвилини морпіхи налагодили взаємодію вже із українськими «богами війни». В результаті двома пострілами були знищені дві САУ окупантів. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ, де опубліковане відповідне відео.