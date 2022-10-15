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Ракурс
Втрати армії рф за добу - 400 солдат і два гелікоптери

Втрати армії рф за добу — 400 солдат і два гелікоптери

15 жов 2022, 09:45
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Загальні бойові втрати армії росії з 24 лютого по 15 жовтня орієнтовно склали 64 тис. 700 солдат вбитими. Про це у суботу повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.





За минулу добу нашим воїнам вдалося ліквідувати 400 росіян.

Окрім цього, втрати в техніці «другої армії світу» оцінюються у:

  • танків — 2 тис. 524 (+3),

  • бойових броньованих машин — 5 тис. 179 (+7),

  • артилерійських систем — 1582 (+16),

  • РСЗВ — 365 (+3),

  • засоби ППО — 186,

  • літаків — 268,

  • гелікоптерів — 242 (+2),

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 210 (+11),

  • крилаті ракети — 316,

  • кораблі /катери — 16,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3951 (+7),

  • спеціальна техніка — 142.

Джерело: Ракурс


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