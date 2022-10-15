Втрати армії рф за добу - 400 солдат і два гелікоптери

https://racurs.ua/ua/n175785-vtraty-armiyi-rf-za-dobu-400-soldat-i-dva-gelikoptery.html

Ракурс

Загальні бойові втрати армії росії з 24 лютого по 15 жовтня орієнтовно склали 64 тис. 700 солдат вбитими. Про це у суботу повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За минулу добу нашим воїнам вдалося ліквідувати 400 росіян.

Окрім цього, втрати в техніці «другої армії світу» оцінюються у: