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Втрати армії рф за добу - 400 солдат і два гелікоптери
Втрати армії рф за добу — 400 солдат і два гелікоптериhttps://racurs.ua/ua/n175785-vtraty-armiyi-rf-za-dobu-400-soldat-i-dva-gelikoptery.htmlРакурс
Загальні бойові втрати армії росії з 24 лютого по 15 жовтня орієнтовно склали 64 тис. 700 солдат вбитими. Про це у суботу повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За минулу добу нашим воїнам вдалося ліквідувати 400 росіян.
Окрім цього, втрати в техніці «другої армії світу» оцінюються у:
танків — 2 тис. 524 (+3),
бойових броньованих машин — 5 тис. 179 (+7),
артилерійських систем — 1582 (+16),
РСЗВ — 365 (+3),
засоби ППО — 186,
літаків — 268,
гелікоптерів — 242 (+2),
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 210 (+11),
крилаті ракети — 316,
кораблі /катери — 16,
автомобільної техніки та автоцистерн — 3951 (+7),
спеціальна техніка — 142.
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