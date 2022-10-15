Момент уничтожения российских САУ, скриншот видео

https://racurs.ua/n175802-unichtojenie-morskimi-pehotincami-rossiyskih-sau-pokazali-v-vms-video.html

Ракурс

Українські військові з окремого розвідувального батальйону морської піхоти під час виконання завдання на одному з напрямків оборони України виявили російську артилерію, яка вела вогонь по позиціях наших сил.

За лічені хвилини морпіхи налагодили взаємодію вже із українськими «богами війни». В результаті двома пострілами були знищені дві САУ окупантів. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ, де опубліковане відповідне відео.