Резніков опублікував статистику використання росією «Іскандерів», «Калібрів» та Х-101/Х-555

https://racurs.ua/ua/n175759-reznikov-opublikuvav-statystyku-vykorystannya-rosiieu-iskanderiv-kalibriv-ta-h-101-h-555.html

Ракурс

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував статистику використання росією високоточних ракет.

Від 24 лютого окупанти випустили по Україні 124 ракети «Іскандер», 272 ракети «Калібр» і 213 ракет Х-101/Х-555.

Demilitarization of russia.

By using hundreds of high-precision missiles against civilian objects of Ukraine, the aggressor state reduces its ability to strike the military targets. Two conclusions:

- russia’s military defeat is inevitable;

- russia is a terrorist state. pic.twitter.com/KHeM7AaGlb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 14, 2022

Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових цілей. Два висновки: військова поразка росії неминуча; росія — терористична держава, — підсумував Резніков.

В росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет з усього запасу, який був на початок вторгнення в Україну в лютому. Про це заявив на радіо НВ 13 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов.

Щодо інших, радянських зразків, наприклад, С-300, то, за словами Данілова, росія їх ще має, але вже набагато менше, ніж це було на 24 лютого.

14 жовтня Командування Повітряних сил України розповіло про воїна зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика, який збив чотири крилаті ракети окупантів із ПЗРК «Ігла».

За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК «Ігла».