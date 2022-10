Резніков опублікував статистику використання росією «Іскандерів», «Калібрів» та Х-101/Х-555

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував статистику використання росією високоточних ракет.

Від 24 лютого окупанти випустили по Україні 124 ракети «Іскандер», 272 ракети «Калібр» і 213 ракет Х-101/Х-555.

Demilitarization of russia.

By using hundreds of high-precision missiles against civilian objects of Ukraine, the aggressor state reduces its ability to strike the military targets. Two conclusions:

- russia’s military defeat is inevitable;

- russia is a terrorist state.