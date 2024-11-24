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Наслідки російської ракетної атаки, фото: Нацполіція
Наслідки російської ракетної атаки на Чернігівщину показала поліція (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201530-naslidky-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky-na-chernigivschynu-pokazala-policiya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 листопада, завдали авіаударів по Чернігівщині.
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Про це повідомила прес-служба Національної поліції.
Внаслідок ворожої атаки у Корюківському районі поранений 28-річний місцевий мешканець, пошкоджено господарські споруди, — вказано в повідомленні. — Поліцейські документують наслідки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.
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