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Ракурс
Наслідки російської ракетної атаки, фото: Нацполіція

Наслідки російської ракетної атаки на Чернігівщину показала поліція (ФОТО)

24 лис 2024, 21:29
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Російські загарбники сьогодні, 24 листопада, завдали авіаударів по Чернігівщині.


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Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Внаслідок ворожої атаки у Корюківському районі поранений 28-річний місцевий мешканець, пошкоджено господарські споруди, — вказано в повідомленні. — Поліцейські документують наслідки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.

Наслідки російської ракетної атаки, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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