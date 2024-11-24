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Рашисти 24 листопада завдали ракетного удару по Чернігівщині, фото: «Інтерфакс-Україна»

Рашисти вдарили ракетами по Чернігівщині, поранено чоловіка — ОВА

24 лис 2024, 18:12
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Російські загарбники сьогодні, 24 листопада, завдали удару по Чернігівщині.


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За попередньою інформацією, ворог атакував область ракетами. Про це сьогодні, 24 листопада, повідомила прес-служба Чернігівської ОВА.

У Корюківському районі два вибухи. Пошкоджені господарські будівлі. На жаль, поранено 28-річного чоловіка, його госпіталізували в одну із місцевих лікарень. У Чернігівському районі, громада біля Чернігова. Є пошкоджені будинки, — розповіли в ОВА.

Джерело: Ракурс


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