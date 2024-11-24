Рашисти 24 листопада завдали ракетного удару по Чернігівщині, фото: «Інтерфакс-Україна»

https://racurs.ua/ua/n201523-rashysty-vdaryly-raketamy-po-chernigivschyni-poraneno-cholovika-ova.html

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Російські загарбники сьогодні, 24 листопада, завдали удару по Чернігівщині.

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За попередньою інформацією, ворог атакував область ракетами. Про це сьогодні, 24 листопада, повідомила прес-служба Чернігівської ОВА.