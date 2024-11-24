Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты 24 ноября нанесли ракетный удар по Черниговщине, фото: «Интерфакс-Украина»

Рашисты ударили ракетами по Черниговщине, ранен мужчина — ОВА

24 ноя 2024, 18:12
999

Російські загарбники сьогодні, 24 листопада, завдали удару по Чернігівщині.


.

За попередньою інформацією, ворог атакував область ракетами. Про це сьогодні, 24 листопада, повідомила прес-служба Чернігівської ОВА.

У Корюківському районі два вибухи. Пошкоджені господарські будівлі. На жаль, поранено 28-річного чоловіка, його госпіталізували в одну із місцевих лікарень. У Чернігівському районі, громада біля Чернігова. Є пошкоджені будинки, — розповіли в ОВА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров