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Рашисты 24 ноября нанесли ракетный удар по Черниговщине, фото: «Интерфакс-Украина»
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Російські загарбники сьогодні, 24 листопада, завдали удару по Чернігівщині.
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За попередньою інформацією, ворог атакував область ракетами. Про це сьогодні, 24 листопада, повідомила прес-служба Чернігівської ОВА.
У Корюківському районі два вибухи. Пошкоджені господарські будівлі. На жаль, поранено 28-річного чоловіка, його госпіталізували в одну із місцевих лікарень. У Чернігівському районі, громада біля Чернігова. Є пошкоджені будинки, — розповіли в ОВА.
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