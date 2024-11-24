Оккупанты ударили по Херсону и ранили две женщины. Фото:

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Армія російської федерації продовжує регулярно обстрілювати Херсон.

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У неділю вранці, 24 листопада, окупанти завдали ударів з артилерії по Дніпровському району міста. Постраждала 83-річна жінка, яка під час атаки перебувала на вулиці. У неї діагностували контузію, черепно-мозкова і вибухову травми. Також у неї часткова травматична ампутація передпліччя. Жінка перебуває у лікарні у важкому стані. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомили у Telegram.

Також внаслідок обстрілу була поранена 65-річна місцева жителька. У неї поранення ноги, грудної клітини і плеча та вибухова травма. До лікарні по допомогу постраждала звернулася самостійно.

В ОВА також поінформували, що упродовж минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Михайлівка, Гончарне, Микільське та Томина Балка. Росіяни били по житлових кварталах населених пунктів регіону й пошкодили дві багатоповерхівки та два приватні будинки. Через збройну агресію одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, 23 листопада внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району загинув 55-річний чоловік, а 11-річний хлопчик дістав поранення через повітряну атаку росіян на Запоріжжя.