Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской ракетной атаки, фото: Нацполиция
Последствия российской атаки на Черниговщину показала полиция (ФОТО)https://racurs.ua/n201530-posledstviya-rossiyskoy-ataki-na-chernigovschinu-pokazala-policiya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 листопада, завдали авіаударів по Чернігівщині.
.
Про це повідомила прес-служба Національної поліції.
Внаслідок ворожої атаки у Корюківському районі поранений 28-річний місцевий мешканець, пошкоджено господарські споруди, — вказано в повідомленні. — Поліцейські документують наслідки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...