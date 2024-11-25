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Наслідки російського удару по Харкову, фото: Харківська обласна прокуратура
У Харкові зросла кількість постраждалих через російський ракетний удар (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201560-u-harkovi-zrosla-kilkist-postrajdalyh-cherez-rosiyskyy-raketnyy-udar-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 листопада, близько 8.30 ранку завдали ракетного удару по Київському району Харкова.
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Зафіксовано влучання ворожої ракети у землю в районі щільної житлової забудови. В результаті постраждали 25 людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок ракетного удару пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, офісні приміщення, автомобілі тощо.
За попередніми даними, ворог вдарив по місту ракетою С-400, — зазначили в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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