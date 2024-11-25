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Ракурс
Наслідки російського удару по Харкову, фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові зросла кількість постраждалих через російський ракетний удар (ФОТО, ВІДЕО)

25 лис 2024, 20:21
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Російські загарбники сьогодні, 25 листопада, близько 8.30 ранку завдали ракетного удару по Київському району Харкова.


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Зафіксовано влучання ворожої ракети у землю в районі щільної житлової забудови. В результаті постраждали 25 людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, офісні приміщення, автомобілі тощо.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту ракетою С-400, — зазначили в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського удару по Харкову, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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