Наслідки російського удару по Харкову, фото: Харківська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n201560-u-harkovi-zrosla-kilkist-postrajdalyh-cherez-rosiyskyy-raketnyy-udar-foto-video.html

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Російські загарбники сьогодні, 25 листопада, близько 8.30 ранку завдали ракетного удару по Київському району Харкова.

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Зафіксовано влучання ворожої ракети у землю в районі щільної житлової забудови. В результаті постраждали 25 людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, офісні приміщення, автомобілі тощо.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту ракетою С-400, — зазначили в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).