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Последствия российского удара по Харькову, фото: Харьковская областная прокуратура
В Харькове возросло количество пострадавших из-за российского ракетного удара (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n201560-v-harkove-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-iz-za-rossiyskogo-raketnogo-udara-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 листопада, близько 8.30 ранку завдали ракетного удару по Київському району Харкова.
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Зафіксовано влучання ворожої ракети у землю в районі щільної житлової забудови. В результаті постраждали 25 людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок ракетного удару пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, офісні приміщення, автомобілі тощо.
За попередніми даними, ворог вдарив по місту ракетою С-400, — зазначили в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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