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В селе Черкасские Тишки обнаружили тело троих погибших во время оккупации жителей, фото: Харьковская областная прокуратура

В деоккупированном селе на Харьковщине обнаружили тела погибших гражданских (ФОТО)

17 окт 2022, 20:27
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На Харківщині у селі Черкаські Тишки сьогодні, 17 жовтня, правоохоронці виявили тіла трьох цивільних жертв «руського миру».





Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

«Встановлено, що 84-річний чоловік та його 81-річна дружина загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їх поховали сусіди на території домоволодіння, — вказано в повідомленні. — Крім того, правоохоронці виявили залишки трупа без голови на проїжджій частині села. Наразі встановлюються данi особи та обставини смерті».

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

У селі Черкаські Тишки виявили тіла трьох загиблих під час окупації жителів, фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, сьогодні внаслідок російських ударів безпілотниками-камікадзе загинули чотири мирних жителя Києва.

Источник: Ракурс


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