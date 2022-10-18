https://racurs.ua/n175877-vsu-otbili-ataki-rossiyan-okolo-shesti-naselennyh-punktov-v-dvuh-oblastyah-genshtab.html

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Підрозділи ЗСУ за минулу добу відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ППО збили три крилаті ракети. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 18 жовтня.

Українські ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об'єкти ППО та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові цілі противника.

У Генштабі додали, що ворог продовжує обстріл позицій ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення та здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках. Росіяни атакують критичну інфраструктуру та помешкання цивільного населення, чим порушує не лише норми міжнародного гуманітарного п

Упродовж 17 жовтня противник завдав 10 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для атак ворог використав 43 безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed -136, 38 з яких було збито.

З артилерії різних типів, танків та мінометів російські загарбники обстріляли понад 42 міста, села та селища на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, на півдні України за ніч проти 17 жовтня українські сили протиповітряної оборони знищили 26 дронів-камікадзе Shahed-136.