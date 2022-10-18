ДроваЄ – накануне зимы государство предлагает купить их в интернет-магазине

https://racurs.ua/n175897-drovaie-nakanune-zimy-gosudarstvo-predlagaet-kupit-ih-v-internet-magazine.html

Ракурс

В Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення ДроваЄ. Дрова продають громадянам та юрособам лісгоспи.

Стверджується, що 1 куб м сухих дров може замінити понад 300 куб м газу.

Щоб купити дрова потрібно:

авторизуватися на сайті https://drovae.gov.ua/ через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся (як в «Дії»);

вказати адресу доставки дров;

визначитися із видом та обсягом деревини;

обрати функцію з доставкою чи без;

оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора.

Система автоматично підтягне найближчі лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності.

Держава встановила ліміт на одну фізичну особу — одна у 15 куб. м дров на опалювальний сезон.