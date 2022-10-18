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Ракурс
Дрова є - як їх купити в державному інтернет-магазині напередодні зими

Дрова є - напередодні зими держава пропонує купити їх в інтернет-магазині

18 жов 2022, 16:44
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В Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення ДроваЄ. Дрова продають громадянам та юрособам лісгоспи.





Стверджується, що 1 куб м сухих дров може замінити понад 300 куб м газу.

Щоб купити дрова потрібно:

  • авторизуватися на сайті https://drovae.gov.ua/ через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся (як в «Дії»);

  • вказати адресу доставки дров;

  • визначитися із видом та обсягом деревини;

  • обрати функцію з доставкою чи без;

  • оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора.

Система автоматично підтягне найближчі лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності.

Держава встановила ліміт на одну фізичну особу — одна у 15 куб. м дров на опалювальний сезон.

Джерело: Ракурс


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