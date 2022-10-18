Германия объявила список видов оружия, которое передаст Украине до конца года

https://racurs.ua/n175899-germaniya-obyavila-spisok-vidov-orujiya-kotoroe-peredast-ukraine-do-konca-goda.html

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Самохідні артустановки PzH 2000, антидронні системи та РСЗВ передасть Німеччина Україні до кінця 2022 року.

Ще цього року будуть передані броньовані евакуаційні машини, броньовані машини Dingo, мостоукладні танки, додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000, додаткові РСЗВ, антидронні системи. Ми підтримуватимемо в питанні розмінування. Одним словом — величезний пакет, який на підході, — пообіцяла міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт під час Берлінського зовнішньополітичного форуму.

Вона також згадала «зимовий пакет», генератори тощо. Міністр додала, що Берлін, можливо, не завжди є дуже голосним у допомозі, яку надає, але це є насправді суттєва підтримка, і вона буде продовжена.

Після ракетних обстрілів України росією на початку цього тижня країни НАТО стурбувалися не лише наданням Києву більшої кількості ППО, а й створенням своєї інтегрованої системи протиповітряного захисту.

Раніше Politico повідомило, що з допомогою Києву все простіше: українська влада вже має детальний список того, що може захистити українське небо від російської загрози. А в НАТО різні країни тривалий час мали свій, подекуди застарілий, підхід щодо захисту неба.

14 країн Альянсу та Фінляндія оголосили про намір створити нову систему, яка охопила б весь європейський континент. За цим планом, названим «Небесний щит», країни-учасники мають придбати найновіше забезпечення ППО в координації з рештою учасників процесу.

Ми маємо якомога швидше закрити діри в європейській системі протиповітряної оборони, враховуючи загрозливі часи, в які ми живемо, — запевнила міністр оборони Німеччини.

Наразі цю систему планують організувати без активної участі США ― хоча й залучити вже активні системи Aegis Ashore, які функціонують у Польщі та Румунії. Ці системи орієнтовані на захист від дронів на кшталт іранських Shahed-136. Однак кістяком майбутньої системи безпеки мають стати американські засоби ППО Patriot, німецькі IRIS-T, а також ізраїльська Arrow-3, призначена для знешкодження цілей на значних висотах.

Також Ламбрехт нагадала, що ФРН зможе поставити Україні ЗРК Iris-T SLM, що залишилися, лише протягом наступного року. Німецька промисловість не в змозі зробити ЗРК за короткий термін. При цьому міністр визнала, що в контексті авіаударів, що почастішали з боку росії, постачання сучасних систем ППО зараз має для України вирішальне значення.

Перший із чотирьох комплексів Iris-T SLM німецького виробництва, які Німеччина зобов’язалася відправити в Україну, був доставлений туди минулого тижня.