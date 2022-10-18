Эстония назвала режим рф террористическим - в парламенте показали фото беременной, погибшей во время атаки дронов на Киев

https://racurs.ua/n175907-estoniya-nazvala-rejim-rf-terroristicheskim-v-parlamente-pokazali-foto-beremennoy-pogibshey.html

Ракурс

Парламент Естонії абсолютною більшістю голосів (88 голосів «за») ухвалив заяву про засудження анексії території України та оголошення російського режиму терористичним.

У заяві Рійгікогу (назва парламенту Естонії — «Ракурс»), зокрема, рішуче засуджує військові дії російської федерації проти України та незаконну анексію територій, захоплених під час агресії, і заявляє, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та фіктивних референдумів, повідомила посол України в Естонії Мар’яна Беца.

В заяві зазначається:

Підтримуючи звернення парламенту України до країн і міжнародних організацій, Рійгікогу визнає російський режим терористичним, а російську федерацію державою, яка підтримує тероризм, діям якої ми повинні протистояти разом. Рійгікогу закликає міжнародну спільноту до прийняття подібних декларацій.

Під час засідання один з депутатів з трибуни продемонстрував фото жінки, яка 17 жовтня загинула у Києві внаслідок обстрілу житлового будинку дронами-камікадзе.

Тіло співробітниці компанії Goodwine Вікторії рятувальники знайшли в обіймах із її чоловіком Богданом та котом у розтрощеному будинку. Богдану та Вікторії було по 34 роки. Вікторія була на шостому місяці вагітності та мала намір у грудні йти у декрет.

Разом пара ще з 2012 року. Спочатку жили у Рівному, а у 2014 році переїхали до Києва. У двокімнатній квартирі, яку зруйнували загарбники, пара прожила майже три роки. Коли почалась повномасштабна війна, Вікторія тимчасово поїхала до Рівного, проте вже у липні повернулась у Київ.