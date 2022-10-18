Украина договаривается с буровыми компаниями США по поводу разработки украинских запасов газа - The Telegraph

https://racurs.ua/n175906-ukraina-dogovarivaetsya-s-burovymi-kompaniyami-ssha-po-povodu-razrabotki-ukrainskih-zapasov-gaza.html

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Україна має треті за величиною поклади природного газу в Європі, проте процес його видобутку доволі складний і потребує сучасних технологій, оскільки він залягає на глибині 5−6 км.

Наразі «Нафтогаз» проводить перемовини з американськими буровими компаніями щодо нарощення обсягів видобутку газу з метою не лише зробити Україну енергонезалежною та забезпечити власним газом, а і з метою перетворення України на одного з постачальників газу до Європи, повідомляє The Telegraph.

Але, як запевняє радник Голови «Нафтогазу» Мирон Василик, Україна зможе вийти на європейський ринок газу не раніше другої половини цього десятиліття, оскільки його розвідка та буріння займає багато часу. Для початку Україні треба повністю покрити власні потреби у цьому ресурсі, зараз обсяги споживання значно менші через простій частини промисловості — одного з основних споживачів цього енергоресурсу.

За підсумками 2022 року обсяги газовидобутку в Україні впадуть на 8−10% через війну та фактор бюрократії. Закон про прив’язку величини ренти на газ до внутрішніх цін вступив у дію лише на початку жовтня. До цього приватні підприємства, що займалися видобутком газу в Україні скорочували видобуток, оскільки вони були змушені сплачувати ренту по світових цінах, натомість реалізувати газ могли виключно «Нафтогазу» за внутрішніми низькими цінами або закачати у газосховища.

Експорт газу зараз заборонений. Український газ дорого видобувати, тому сплачуючи ренту за світовими цінами та продаючи газ за внутрішніми українськими цінами, компанії просто працювали у збиток.

Україна має розвинену газотранспортну систему, що здешевить доставку газу до Європи, оскільки зріджений газ коштує дорожче за газ з газогонів.