Возвращение всех территорий, включая Крым – Gallup спросила у украинцев о войне

https://racurs.ua/n175905-vozvraschenie-vseh-territoriy-vkluchaya-krym-gallup-sprosila-u-ukraincev-o-voyne.html

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Аналітична компанія Gallup опублікувала результати опитування, відповідно до якого більшість громадян України вважають, що війну треба продовжувати до повернення всіх територій, втрачених з 2014 року.

Дослідження проводилось 2−11 вересня у всіх регіонах України. 70% респондентів заявили, що війну потрібно продовжувати до перемоги. 26% виступили за початок переговорів для якнайшвидшого завершення бойових дій. Серед чоловіків продовження воєнних дій підтримали 76% опитаних, серед жінок — 64%.

Тим, хто виступив за війну до перемоги, поставили питання, у чому перемога має полягати.

91% з цієї категорії опитаних заявив, що Україна має повернути всі території, втрачені з 2014 року, включаючи Крим.

5% сказали, що треба повернути території, втрачені з лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення.

4% відповіли, що перемогою буде повернення всіх втрачених територій із 2014 року, але без Криму.

Gallup зазначає, що найбільше прихильників продовження війни до перемоги серед мешканців регіонів України, порівняно віддалених від зони бойових дій — 75−82% у північних, західних та центральних регіонах (у Києві — 83%). На сході та півдні країни продовження війни підтримали 56% та 58% респондентів відповідно.

Керівництво України неодноразово заявляло, що всі анексовані росією території мають бути повернені. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC на початку жовтня сказав, що першочерговим завданням є вийти на кордони до 24 лютого 2022 року, але «головний план» — це повернення всіх територій у міжнародно визнаних кордонах 1991 року, включаючи Крим.

Відразу після початку російського вторгнення Зеленський пропонував президенту рф путіну розпочати переговори для якнайшвидшого припинення війни. 4 жовтня після анексії росією українських територій Зеленський підписав указ, в якому констатується «неможливість переговорів» з путіним. Зеленський також заявив, що Україна готова до діалогу, але вже з іншим президентом росії.

путін після анексії сказав, що рф готова до переговорів, але не обговорюватиме статусу «приєднаних» територій.

6 жовтня спікер ради федерації рф валентина матвієнко на саміті спікерів парламентів країн G20 запропонувала Україні «прямо сьогодні» розпочати діалог, але лише на умовах росії.

14 жовтня про можливість переговорів заявив голова служби зовнішньої розвідки сергій наришкін, додавши, що для цього «потрібні певні умови». За даними джерел «Медузи», Кремль таким чином намагається виграти час для підготовки нового наступу в Україні.