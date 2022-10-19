Авиация ВСУ на юге уничтожила свыше 80 оккупантов и три склада рф

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Авіація Збройних сил України на півдні відпрацювала 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил і засобів противника. Про це повідомило у Фейсбук Оперативне командування «Південь».

Ворожі втрати складають 84 рашисти, дві самохідні крупнокаліберні гаубиці типу «Акація» та «Мста-С», танк, три одиниці авто-бронетехніки, а також три склади з боєприпасами у Бериславському і Баштанському районах, — додали в ОК «Південь».

Російська авіація завдала три удари в районі Давидового Броду. Натомість українська авіація відпрацювала 15 ударів по районах опорних пунктів та місцях зосередження сил і засобів окупантів.

За даними ОК «Південь», у Чорному морі корабельне угруповання російського флоту складає дев’ять одиниць, з яких напоготові до активних дій — два великі десантні кораблі та три ракетоносії з 16 ракетами «Калібр».