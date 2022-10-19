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Ударный вертолет рф Ка-52 демобилизовали на Херсонщине

Ударный вертолет рф Ка-52 демобилизовали на Херсонщине

19 окт 2022, 12:59
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Зенітники Повітряних сил Збройних сил України знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор» в небі над Херсонською областю.





Про це 19 жовтня повідомляє прес-служба Повітряного командування «Південь».

Повідомляється, що близько 10.30 години у середу в Бериславському районі Херсонщини підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади ПвК «Південь» збив Ка-52.

Источник: Ракурс


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