Ударный вертолет рф Ка-52 демобилизовали на Херсонщине

https://racurs.ua/n175923-udarnyy-vertolet-rf-ka-52-demobilizovali-na-hersonschine.html

Ракурс

Зенітники Повітряних сил Збройних сил України знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор» в небі над Херсонською областю.

Про це 19 жовтня повідомляє прес-служба Повітряного командування «Південь».

Повідомляється, що близько 10.30 години у середу в Бериславському районі Херсонщини підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади ПвК «Південь» збив Ка-52.