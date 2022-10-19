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Ударный вертолет рф Ка-52 демобилизовали на Херсонщине
Ударный вертолет рф Ка-52 демобилизовали на Херсонщинеhttps://racurs.ua/n175923-udarnyy-vertolet-rf-ka-52-demobilizovali-na-hersonschine.htmlРакурс
Зенітники Повітряних сил Збройних сил України знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор» в небі над Херсонською областю.
Про це 19 жовтня повідомляє прес-служба Повітряного командування «Південь».
Повідомляється, що близько 10.30 години у середу в Бериславському районі Херсонщини підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади ПвК «Південь» збив Ка-52.
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