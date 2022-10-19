Украинский народ стал лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли»

Украинский народ стал лауреатом премии Сахарова

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Ракурс

Український народ став лауреатом премії імені Сахарова, яку Європарламент щороку присуджує захисникам прав і основних свобод людини.

Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомляється на сайті Європарламенту.

Зазначається, що премію отримує «сміливий український народ в особі свого президента, обраних лідерів і громадянського суспільства».

Ця нагорода — для тих українців, які воюють на полі бою. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних і близьких. Для всіх тих, хто стоїть і бореться за те, у що вірить, — заявила президент Європарламенту Роберта Мецола. — Я знаю, що хоробрі люди України не здадуться, і ми теж не здамося.

У Європарламенті наголошують, що українці борються не лише, щоб захистити свої домівки та державу, а й захищають свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності на полях битв «проти жорстокого режиму, який прагне підірвати нашу демократію».

Вручення премії відбудеться 14 грудня у Страсбурзі.

Ця премія названа на честь радянського фізика і дисидента, активного борця за права людини Андрія Сахарова. Вона була заснована у 1988 році Європейським парламентом для вшанування осіб і організацій, які захищають права людини та основні свободи.