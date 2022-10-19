Защитники Украины уничтожают рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n175937-sso-pokazali-unichtojenie-rossiyskih-okkupantov-bespilotnikom-video.html

Ракурс

Командування Сил спеціальних операцій (ССО) України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувало відео, котре демонструє, як оператори аеророзвідки ССО «створюють приводи для ворожого ниття».

«Укропов х. ва гора, они кишат» — так на запорізькому напрямку росіяни скавчать одне одному, жаліючись на завзяття наших воїнів, — вказано в описі відео.

На опублікованому відео можна побачити, як український безпілотник скидає бомби на замасковані позиції росіян у лісосмузі. Відео супроводжується аудіозаписом перехоплених розмов росіян, котрі скаржаться на втрати, які їм завдають захисники України.