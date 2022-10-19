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Ракурс
Захисники України знищують рашистів, скріншот відео

ССО показали знищення російських окупантів безпілотником (ВІДЕО)

19 жов 2022, 19:39
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Командування Сил спеціальних операцій (ССО) України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувало відео, котре демонструє, як оператори аеророзвідки ССО «створюють приводи для ворожого ниття».





«Укропов х. ва гора, они кишат» — так на запорізькому напрямку росіяни скавчать одне одному, жаліючись на завзяття наших воїнів, — вказано в описі відео.

На опублікованому відео можна побачити, як український безпілотник скидає бомби на замасковані позиції росіян у лісосмузі. Відео супроводжується аудіозаписом перехоплених розмов росіян, котрі скаржаться на втрати, які їм завдають захисники України.

Джерело: Ракурс


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