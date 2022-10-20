СБУ вычислила «полезного идиота», который выложил в сеть видео с последствиями попадания по Бурштынской ТЭС

https://racurs.ua/n175955-sbu-vychislila-poleznogo-idiota-kotoryy-vylojil-v-set-video-s-posledstviyami-popadaniya.html

Ракурс

Служба безпеки України оперативно вирахувала і затримала блогера, який зняв наслідки обстрілу Бурштинської ТЕС на Івано-Франківщині та розмістив відео у своєму телеграм-каналі.

Як виявилося, зробив він це «задля збільшення кількості підписників». Через сім хвилин після влучання результати обстрілу вже були у російських пропагандистів.

В СБУ наголошують, що цей блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані рф для коригування точності ударів.

Служба безпеки нагадує, що заборонено знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів по військових об'єктах і цивільній критичній інфраструктурі.