Оккупанты селят коллаборантов в покинутых домах Луганщины

https://racurs.ua/n175957-okkupanty-selyat-kollaborantov-v-pokinutyh-domah-luganschiny.html

Ракурс

У Луганській області окупанти почали розселяти в порожні будинки людей, які ховаються від української влади через співпрацю з ворогом

Про це у своєму телеграм-каналі розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, йдеться не лише про покинуті будинки, а й про тимчасово порожніх, чиї господарі поїхали на час війни.

Саме у Станиці Луганській так зване «міністерство будівництва ЛНР» формує житловий фонд для біженців. Звичайно, будувати ніхто нічого не збирається. Формування фонду проводитиметься виключно через вламування у житлові приміщення, у яких ніхто не проживає, — розповідає він у своєму посту.

Гайдай також розповів, що окупаційна «адміністрація» активно закликає місцевих жителів доповідати «владі» про будинки, що пустують у регіоні.

Не подобався сусід — здай його будинок. Це — «руський мир», — пише Гайдай.

Також, за словами голови ОВА, Луганську область накрила хвиля грабежів та мародерства. Він пов’язує це із прибуттям сюди нових військових із росії, багато з яких донедавна були ув’язненими російських колоній.

Що відбувається на окупованих московитами територіях

Крім того, ситуація в регіоні критична: жителі окупованої Луганщини замерзають у власних домівках, які після ворожих обстрілів залишилися і без вікон, і без дахів. Тим часом окупанти хизуються майже стовідсотковою готовністю до зими, повідомив голова Луганської ОВА.

Тим часом на Запоріжжі закрили виїзд на тимчасово окуповані території.

На сьогодні траса пуста. Рух припинено через позицію росіян. На початку жовтня був «указ» псевдовлади про те, що вони припиняють випускати людей. Кілька десятків на день можуть виїхати лише. З нашого боку пропуску людей на окуповану територію немає, бо працювати лише на виїзд людей, по-перше, неправильно, по-друге, є чітка позиція ЗСУ. Якщо військові вирішили, що безпекова ситуація не дозволяє, значить, це рішення є правильним, — повідомив начальник управління внутрішньої політики Запорізької ОВА Володимир Марчук.

Рашисти на Херсонщині не можуть знайти добровольців для незаконного «батальйону». В окупованій області росіяни створили так званий «добровольчий батальйон ім. Маргелова». Проте вони не можуть знайти охочих приєднатися до цього «підрозділу», адже жителі Херсонщини не хочуть воювати проти свого народу.

Раніше росіяни оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Пояснюють це запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС та «створенням масштабних оборонних укріплень, щоб будь-який напад було відбито». Евакуюватимуть Бериславський, Білозерський, Снігурівський та Олександрівський муніципалітети.