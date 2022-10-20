В сети появились спутниковые фото с перемещением россиян на левый берег Днепра

https://racurs.ua/n175956-v-seti-poyavilis-sputnikovye-foto-s-peremescheniem-rossiyan-na-levyy-bereg-dnepra.html

Ракурс

Російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації частини регіону та подальших планів звільнення області, включно з оголошеними намірами звільнити місто Херсон.

Про це свідчать супутникові знімки, а також відео, які публікують самі окупанти, йдеться у спільному матеріалі «Схем» та російської служби «Радіо Свобода».

З початку жовтня вантажний пором здійснив вже низку таких рейсів, переправляючи військових та військову техніку через Дніпро з району селища Козацьке до Нової Каховки.

Судячи з супутникових знімків, у жовтні справді активізувалось вивезення військової техніки в бік Нової Каховки. Наприклад, ось зафіксований такий рейс від 5 жовтня.

Раніше «Ракурс» писав, що, на думку розвідки Міністерства оборони Великої Британії, існує ймовірність, що російські військові готуються відступати з правобережної Херсонщини. У розвідці зазначають, що використовувати для цього окупанти будуть переважно понтонні переправи, позаяк усі мости зруйновані. А це — головний виклик для ворога.