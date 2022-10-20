ВСУ ударили по районам сосредоточения российских солдат. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n175973-vsu-udarili-po-rayonam-sosredotocheniya-rossiyskih-soldat.html

Ракурс

Українські військові продовжують завдавати противнику військових втрат.

Авіація Сил оборони протягом 20 жовтня завдала шість ударів. Підтверджено ураження двох районів зосередження озброєння та військової техніки, двох опорних пунктів, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів противника. А підрозділи ППО збили 15 дронів-камікадзе «Shahed-136». Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 20 жовтня.

Зазначається, що українська артилерія та ракетні війська вдарили по ворожому пункту управління, двох районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та двох складах боєприпасів рф.

У четвер, 20 жовтня, загарбники завдали три ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснив до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали до 20 населених пунктів. Зокрема, Терни, Бахмут, Вугледар і Комишуваха Донецької області.

Танки, ствольну й реактивну артилерію та міномети ворог задіяв для обстрілів понад 80 сіл, селищ та міст на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, російські військові та окупаційна «адміністрація» міста Енергодар Запорізької області почали тікати з цього населеного пункту. Солдати армії рф пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі.