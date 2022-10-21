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Более 420 детей уже стали жертвами российской агрессии
429 детей стали жертвами российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n175984-429-detey-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні вже 429 дітей загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 817 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 417;
- Харківській області — 259;
- Київській області — 116;
- Миколаївській області — 77;
- Запорізькій області — 69;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 64;
- Херсонській області — 57;
- Дніпропетровській області — 31.
Зокрема, встановлено, що внаслідок обстрілу ворогом 15 березня села Липці Харківської області загинув п’ятирічний хлопчик.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 2 тис. 663 заклади освіти, з них 326 зруйновані повністю.
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