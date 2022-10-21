Понад 420 дітей вже стали жертвами російської агресії

https://racurs.ua/ua/n175984-429-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.html

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В Україні вже 429 дітей загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 817 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 417;

Харківській області — 259;

Київській області — 116;

Миколаївській області — 77;

Запорізькій області — 69;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 64;

Херсонській області — 57;

Дніпропетровській області — 31.

Зокрема, встановлено, що внаслідок обстрілу ворогом 15 березня села Липці Харківської області загинув п’ятирічний хлопчик.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 2 тис. 663 заклади освіти, з них 326 зруйновані повністю.