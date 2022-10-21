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Понад 420 дітей вже стали жертвами російської агресії

429 дітей стали жертвами російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

21 жов 2022, 09:58
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В Україні вже 429 дітей загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 817 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.





Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 417;
  • Харківській області — 259;
  • Київській області — 116;
  • Миколаївській області — 77;
  • Запорізькій області — 69;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 64;
  • Херсонській області — 57;
  • Дніпропетровській області — 31.

Зокрема, встановлено, що внаслідок обстрілу ворогом 15 березня села Липці Харківської області загинув п’ятирічний хлопчик.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 2 тис. 663 заклади освіти, з них 326 зруйновані повністю.

Джерело: Ракурс


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