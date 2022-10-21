Ответ будет по военным объектам на вашей территории - ВСУ обратились к народу и армии беларуси

https://racurs.ua/n175994-otvet-budet-po-voennym-obektam-na-vashey-territorii-vsu-obratilis-k-narodu-i-armii-belarusi.html

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У ЗСУ оприлюднили звернення до білоруського народу та армії із закликом не воювати з Україною та не піддаватися на намагання росії втягнути їх у війну.

Відеозвернення російською мовою опубліковано у Фейсбук Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ.

Збройні сили України звертаються до білоруського народу! Століттями наші народи пов’язували дружба і добросусідські відносини, багато разів у нашій історії ми разом боролися проти спільних ворогів, завжди підтримували один одного і жили у світі. Сьогодні ваше керівництво готується приєднатися до російської збройної агресії проти України, збирається втягнути білоруський народ у брудну війну, заплямувати кров’ю та смертю.

У зверненні сказано, що Україна ніколи не загрожувала білорусі, а ЗСУ з 24 лютого 2022 року «жодного разу не відповіли» на те, що з території білорусі по Україні завдають авіаційних, артилерійських та ракетних ударів.

Якщо армія білорусі підтримає російську агресію, ми відповімо. Відповімо так само жорстко, як відповідаємо всім окупантам на території України, — йдеться у зверненні.

Збройні сили України закликали всіх громадян білорусі «не виконувати накази вашого керівництва про вступ у війну проти України» та не поділяти разом із росією відповідальність за воєнні злочини.

Ми закликаємо вас не ховати ваших синів, чоловіків, батьків, братів, які загинули за амбіції та страх путіна та лукашенка втратити свою владу, — кажуть автори звернення. ВСУ також закликали всіх, кого переправлять через білорусько-український кордон зі зброєю в руках, не застосовувати її та здаватися.

Нагадаємо, у жовтні олександр лукашенко домовився з путіним про створення об'єднаного угруповання військ білорусі та росії «у зв’язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави».

17 жовтня у Міноборони білорусі заявили, що регіональне угруповання військ розгорнули у Білорусі.

На початку жовтня МЗС білорусі видав послу України ноту про те, що Київ нібито готує удар по білорусі (українська влада це заперечувала). Білоруські ЗМІ та Генштаб ЗСУ стверджують, що у білорусі проводять приховану мобілізацію.