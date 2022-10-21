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Ракурс
Немецкий IRIS прошел боевое крещение в Украине — Воздушные силы оценили ЗРК

Немецкий IRIS прошел боевое крещение в Украине — Воздушные силы оценили ЗРК

21 окт 2022, 15:53
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Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) IRIS-T пройшов перевірку боєздатності в бойових умовах і показав себе надзвичайно з гарної сторони.





Речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 21 жовтня зазначив, що IRIS-T — потужний німецький ракетний комплекс, Україна отримала його модернізований варіант.

Німецький комплекс IRIS-T показав свою ефективність під час ракетних обстрілів в Україні. Так вважає командування Повітряних сил, — сказав Ігнат.

Він сказав, що Україна отримає найближчими місяцями ще кілька пускових установок. Комплекс має 8 пускових контейнерів.

Навіть одна установка, оснащена 8 ракетами — це уже доволі потужний засіб, який може знищувати повітряні цілі: ракети й БПЛА, які летять на нас останнім часом, — повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України

Інформацію щодо бойового хрещення цього комплексу і перевірки його боєздатності і результативності в бойових умовах передадуть німецькій стороні.

Повітряні сили очікують, що німецька промисловість набере обертів, щоб збільшити виробництво, і Україна отримала якомога більше цих комплексів для озброєння ППО.

Раніше німецький ЗРК IRIS позитивно оцінивпрезидент України.

Источник: Ракурс


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