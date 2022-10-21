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Кабмин перевел на бюджет 80 тыс. студентов-контрактников

Кабмин перевел на бюджет 80 тыс. студентов-контрактников

21 окт 2022, 18:18
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Кабінет міністрів України вирішив перевести на бюджет 80 тис. студентів-контрактників. Це рішення уряду буде стосуватися:





  • дітей загиблих захисників і захисниць України, учасників бойових дій та їхніх дітей;
  • внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з громад, що перебувають в окупації, або де ведуться активні бойові дії.

Як повідомив у своїх соцмережах прем'єр-міністр Денис Шмигаль, студенти з цих категорій, які були зараховані на контракт до 2021 року включно, зможуть продовжувати навчання за кошти держави. Для цього необхідно звернутися із заявою до керівництва свого навчального закладу.

Загалом ідеться в цьому році про більш ніж 80 тис. людей. Держава виділить для відповідного проекту 363 млн грн.

Источник: Ракурс


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