Кабмин перевел на бюджет 80 тыс. студентов-контрактников

https://racurs.ua/n176004-kabmin-perevel-na-budjet-80-tys-studentov-kontraktnikov.html

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Кабінет міністрів України вирішив перевести на бюджет 80 тис. студентів-контрактників. Це рішення уряду буде стосуватися:

дітей загиблих захисників і захисниць України, учасників бойових дій та їхніх дітей;

внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з громад, що перебувають в окупації, або де ведуться активні бойові дії.

Як повідомив у своїх соцмережах прем'єр-міністр Денис Шмигаль, студенти з цих категорій, які були зараховані на контракт до 2021 року включно, зможуть продовжувати навчання за кошти держави. Для цього необхідно звернутися із заявою до керівництва свого навчального закладу.

Загалом ідеться в цьому році про більш ніж 80 тис. людей. Держава виділить для відповідного проекту 363 млн грн.