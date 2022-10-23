СБУ подозревает Богуслаева в поставках двигателей к Ми-28Н и Ка-52 армии РФ

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Затримання почесного президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва за підозрою в держзраді 23 жовтня офіційно підтвердила Служба безпеки України. За даними слідства, Богуслаєв та начальник одного з департаментів компанії причетні до схеми передачі воєнним злочинцям рф товарів військового призначення, зокрема авіадвигунів для російської штурмової авіації. Завдяки цьому окупанти могли ремонтувати та будувати гелікоптери, які наразі обстрілюють Україну.

Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111−1 (колабораційна діяльність);

ст. 111−2 (пособництво державі агресору).

Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил росії.

Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан»;

Ка-52 «Алігатор»;

Мі-28Н «Нічний мисливець».

Ці гелікоптери загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну, що підтверджено численними фактами знищення цих бойових вертольотів нашими захисниками. Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з рф організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Після одержання військової продукції «посередники» переправляли її до росії.