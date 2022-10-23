Силы рф сбежали из двух сел Херсонщины, в Новой Каховке 150 «трехсотых» - Генштаб

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що воєнні злочинці росії повністю втекли із населених пунктів Чарівне та Чкалове Херсонської області, а з Берислава евакуювали офіцерів та медперсонал.

Деякі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих мешканців, — вказує Генштаб ЗСУ.

Окрім цього, захисники України констатують збільшення кількості випадків мародерства та протиправних дій в тимчасово окупованому Херсоні. Загарбники намагаються залишити місто за допомогою поромної переправи в районі Антонівського мосту.

У Новій Каховці Херсонської області внаслідок ураження місця дислокації загарбників, знищено шість одиниць озброєння та військової техніки та до 150 військовослужбовців поранено, — повідомляє Генштаб.

Як зауважує американський «Інститут вивчення війни» (ISW), російські війська продовжували виведення військ із західної частини Херсонської області, готуючись до затяжних дій, які, ймовірно, будуть лише частково ефективними.