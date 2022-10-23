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Сили рф втекли з двох сіл Херсонщини, у Новій Каховці 150 “трьохсотих” — Генштаб
Сили рф втекли з двох сіл Херсонщини, у Новій Каховці 150 «трьохсотих» — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n176047-syly-rf-vtekly-z-dvoh-sil-hersonschyny-u-noviy-kahovci-150-trohsotyh-genshtab.htmlРакурс
Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що воєнні злочинці росії повністю втекли із населених пунктів Чарівне та Чкалове Херсонської області, а з Берислава евакуювали офіцерів та медперсонал.
Деякі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих мешканців, — вказує Генштаб ЗСУ.
Окрім цього, захисники України констатують збільшення кількості випадків мародерства та протиправних дій в тимчасово окупованому Херсоні. Загарбники намагаються залишити місто за допомогою поромної переправи в районі Антонівського мосту.
У Новій Каховці Херсонської області внаслідок ураження місця дислокації загарбників, знищено шість одиниць озброєння та військової техніки та до 150 військовослужбовців поранено, — повідомляє Генштаб.
Як зауважує американський «Інститут вивчення війни» (ISW), російські війська продовжували виведення військ із західної частини Херсонської області, готуючись до затяжних дій, які, ймовірно, будуть лише частково ефективними.
21 жовтня окупаційна влада Херсонської області наказала мирним мешканцям евакуюватися на схід. Евакуація з міста Херсон свідчить про ймовірні плани росії підірвати греблю Каховської ГЕС, щоб прикрити відхід армії рф, — йдеться у повідомленні ISW.
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