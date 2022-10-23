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Украина несет значительные потери возобновляемой энергетики
Украина потеряла до 90% ветряной энергетики — Минэнергоhttps://racurs.ua/n176071-ukraina-poteryala-do-90-vetryanoy-energetiki-minenergo.htmlРакурс
Україна через окупацію окупацію росією південних регіонів наразі втратила до 90% вітряної енергетики та до 50% сонячної.
Про це в інтерв’ю YouTube-каналу «Ми — Україна» заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Зелена енергетика, напевно, найбільш постраждала галузь, тому що основна її частина на півдні. Ми вже втратили десь 90% вітру та приблизно до 40−50% сонця. І це безумовно величезні втрати, — наголошує він.
За словами міністра, у 2019 та 2020 роках частка зеленої енергетики в Україні становила приблизно 10−11% й планувалося, що до 2030 року вона зросте 25%. Проте, але з урахуванням руйнувань, цей показник можуть переглянути у бік збільшення.
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