Ракурсhttps://racurs.ua/
Україна зазнає значних втрат відновлювальної енергетики
Україна втратила до 90% вітряної енергетики — Міненергоhttps://racurs.ua/ua/n176071-ukrayina-vtratyla-do-90-vitryanoyi-energetyky-minenergo.htmlРакурс
Україна через окупацію окупацію росією південних регіонів наразі втратила до 90% вітряної енергетики та до 50% сонячної.
Про це в інтерв’ю YouTube-каналу «Ми — Україна» заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Зелена енергетика, напевно, найбільш постраждала галузь, тому що основна її частина на півдні. Ми вже втратили десь 90% вітру та приблизно до 40−50% сонця. І це безумовно величезні втрати, — наголошує він.
За словами міністра, у 2019 та 2020 роках частка зеленої енергетики в Україні становила приблизно 10−11% й планувалося, що до 2030 року вона зросте 25%. Проте, але з урахуванням руйнувань, цей показник можуть переглянути у бік збільшення.
Читайте також
.
Місто енергетиків залишилося без світла — у дворах Нетішина встановили буржуйки (ВІДЕО)
Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...