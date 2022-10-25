Немецкая ПВО IRIS-T сбила девять из 10 российских ракет - Шмигаль

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Успіхами у застосуванні системи протиповітряної оборони Німеччини IRIS-T для захисту неба над Україною від обстрілів армії воєнних злочинців росії, поділився премʼєр Денис Шмигаль.

З його слів, ППО IRIS-T збила девʼять російських ракет із десяти. Про це Шмигаль повідомив на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України.

Німецька зброя чудово себе показує на полі бою, вона захищає наші життя, нашу інфраструктуру і чудово працює. Девʼять із десяти ракет система IRIS-T змогла знешкодити, — вказав глава уряду.

Також Шмигаль подякував Берліну за надання військової допомоги Україні, адже Німеччина є другим за обсягом донором для Збройних сил України.

Нагадаємо, 11 жовтня в Україну прибула перша з чотирьох німецьких систем ППО IRIS-Т. Україна також отримала від США ще чотири системи HIMARS.