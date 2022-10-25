Безработные пополнят «Армию восстановления» - Минэкономики озвучило зарплату

https://racurs.ua/n176143-bezrabotnye-popolnyat-armiu-vosstanovleniya-minekonomiki-ozvuchilo-zarplatu.html

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Механізм залучення безробітних до «Армії відновлення» країни через їхнє залучення до суспільно корисних роботах активізує Кабінет міністрів.

Як повідомляє 25 жовтня Мінекономіки, впровадження цього механізму в регіонах обговорювали під час наради міністра економіки Юлії Свириденко з головами обласних та Київської міської військових адміністрації.

Йдеться про такі види робіт:

облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;

заготівля дров для військових та населення;

розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;

укріплення дамб;

розчищення автомобільних доріг від завалів;

розвантаження гуманітарної допомоги;

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;

надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Організатором робіт має бути військове командування спільно з ОВА самостійно або з залученням органів виконавчої влади. До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я, — пояснили в Мінекономіки.

Держава платитиме за їхню роботу на рівні мінімальної зарплати — 6 тис. 700 грн.