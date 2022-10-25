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Безробітних залучать до “Армії відновлення” за мінімалку – Мінекономіки
Безробітних залучать до «Армії відновлення» — Мінекономіки озвучило зарплатуhttps://racurs.ua/ua/n176143-bezrobitnyh-zaluchat-do-armiyi-vidnovlennya-minekonomiky-ozvuchylo-zarplatu.htmlРакурс
Механізм залучення безробітних до «Армії відновлення» країни через їхнє залучення до суспільно корисних роботах активізує Кабінет міністрів.
Як повідомляє 25 жовтня Мінекономіки, впровадження цього механізму в регіонах обговорювали під час наради міністра економіки Юлії Свириденко з головами обласних та Київської міської військових адміністрації.
Йдеться про такі види робіт:
облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;
заготівля дров для військових та населення;
розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;
укріплення дамб;
розчищення автомобільних доріг від завалів;
розвантаження гуманітарної допомоги;
облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;
ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;
надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.
Організатором робіт має бути військове командування спільно з ОВА самостійно або з залученням органів виконавчої влади. До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я, — пояснили в Мінекономіки.
Держава платитиме за їхню роботу на рівні мінімальної зарплати — 6 тис. 700 грн.
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