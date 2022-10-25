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Ракурс
Безробітних залучать до “Армії відновлення” за мінімалку – Мінекономіки

Безробітних залучать до «Армії відновлення» — Мінекономіки озвучило зарплату

25 жов 2022, 18:44
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Механізм залучення безробітних до «Армії відновлення» країни через їхнє залучення до суспільно корисних роботах активізує Кабінет міністрів.





Як повідомляє 25 жовтня Мінекономіки, впровадження цього механізму в регіонах обговорювали під час наради міністра економіки Юлії Свириденко з головами обласних та Київської міської військових адміністрації.

Йдеться про такі види робіт:

  • облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;

  • заготівля дров для військових та населення;

  • розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;

  • укріплення дамб;

  • розчищення автомобільних доріг від завалів;

  • розвантаження гуманітарної допомоги;

  • облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

  • ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;

  • надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Організатором робіт має бути військове командування спільно з ОВА самостійно або з залученням органів виконавчої влади. До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я, — пояснили в Мінекономіки.

Держава платитиме за їхню роботу на рівні мінімальної зарплати — 6 тис. 700 грн.

Джерело: Ракурс


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