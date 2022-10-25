ВСУ уничтожили 13 целей на Херсонщине — горели склады, танк и блиндажи рф

https://racurs.ua/n176142-vsu-unichtojili-13-celey-na-hersonschine-goreli-sklady-tank-i-blindaji-rf-video.html

Ракурс

Збройні сили України на Херсонщині знищили два склади з боєкомплектом рф, танк, МТ-ЛБ, шість одиниць військової автомобільної техніки (зокрема, чотири джипи) та два бліндажі, де переховувався особовий склад окупаційної армії.

Як повідомляє Оперативне командування «Південь», знищити російські цілі вдалося завдяки успішно проведеній дорозвідці двома зведеними групами 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 27-ї окремої Печерської бригади Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

На Херсонщині силами мобільного підрозділу Курта 28 ОМБр та підрозділу Нацгвардії було знищено 13 цілей окупантів… Разом до перемоги, — підсумували в ОК «Південь».

Зазначається, що ці об'єкти ворожа армія використовувала для утримання регіону.