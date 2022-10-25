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Ракурс
Как удерживают рубеж обороны на Луганщине, показали нацгвардейцы

Как удерживают рубеж обороны на Луганщине, показали нацгвардейцы (ВИДЕО)

25 окт 2022, 19:12
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Бійці Національної гвардії України показали кадри зі звільненого селища міського типу Білогорівка, розташованого у Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області.





Після взяття населеного пункту Білогорівка утримуємо рубіж оборони. На сьогодні регулярні війська росії разом з вагнерівцями намагаються прорвати нашу лінію оборони, — розповідає нацгвардієць.

Источник: Ракурс


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