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Как удерживают рубеж обороны на Луганщине, показали нацгвардейцы
Как удерживают рубеж обороны на Луганщине, показали нацгвардейцы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176144-kak-uderjivaut-rubej-oborony-na-luganschine-pokazali-nacgvardeycy-video.htmlРакурс
Бійці Національної гвардії України показали кадри зі звільненого селища міського типу Білогорівка, розташованого у Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області.
Після взяття населеного пункту Білогорівка утримуємо рубіж оборони. На сьогодні регулярні війська росії разом з вагнерівцями намагаються прорвати нашу лінію оборони, — розповідає нацгвардієць.
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