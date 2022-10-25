Бійці Національної гвардії України показали кадри зі звільненого селища міського типу Білогорівка, розташованого у Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області.

Після взяття населеного пункту Білогорівка утримуємо рубіж оборони. На сьогодні регулярні війська росії разом з вагнерівцями намагаються прорвати нашу лінію оборони, — розповідає нацгвардієць.