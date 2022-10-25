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Як утримують рубіж оборони на Луганщині, показали нацгвардійці
Як тримають рубіж оборони на Луганщині, показали нацгвардійці (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176144-yak-trymaut-rubij-oborony-na-luganschyni-pokazaly-nacgvardiyci-video.htmlРакурс
Бійці Національної гвардії України показали кадри зі звільненого селища міського типу Білогорівка, розташованого у Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області.
Після взяття населеного пункту Білогорівка утримуємо рубіж оборони. На сьогодні регулярні війська росії разом з вагнерівцями намагаються прорвати нашу лінію оборони, — розповідає нацгвардієць.
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