Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Як утримують рубіж оборони на Луганщині, показали нацгвардійці

Як тримають рубіж оборони на Луганщині, показали нацгвардійці (ВІДЕО)

25 жов 2022, 19:12
999

Бійці Національної гвардії України показали кадри зі звільненого селища міського типу Білогорівка, розташованого у Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області.





Після взяття населеного пункту Білогорівка утримуємо рубіж оборони. На сьогодні регулярні війська росії разом з вагнерівцями намагаються прорвати нашу лінію оборони, — розповідає нацгвардієць.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів