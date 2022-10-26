Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Крещение российских мобилизованных, фото: Baza

Российских мобилизованных покрестили в мешках для трупов (ФОТО)

26 окт 2022, 14:47
999

Російський священик з Уфи протоієрей Віктор Іванов використав чорні пакети для трупів, щоб провести процедуру хрещення двох окупантів у фронтовій зоні.





Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza, який оприлюднив відповідні фотознімки.

Зазначається, що до Іванова, який, як стверджується, у зоні бойових дій перебуває «задля підтримки військовослужбовців», нещодавно звернулися кілька окупантів, які бажали прийняти хрещення.

Тазиків, у яких зазвичай проводять обряд, поряд не було, тому для процедури використовували чорні пластикові мішки, — вказано в повідомленні.

В результаті місце для проведення хрещення мобілізованих рашистів організували таким чином:

  • на повалене дерево поставили ящик з-під боєприпасів, проклавши його зсередини поліетиленовим мішком;
  • на це дерево встановили велику Казанську ікону Божої Матері;
  • для ніг принесли картонну коробку, яку також проклали мішком.

Самого протоієрея використання чорних пакетів не бентежить, він взагалі побачив у цьому певний символізм.

Був у цьому хрещенні свій символізм. У хрещенні людина вмирає для гріха, і вони хрестилися в «похоронних» пакетах; народжується нова людина — воїн Христовий, а вони руки опускали в ящик з-під боєприпасів, — заявив він. — Благодать Божа для християн як боєприпаси для солдатів. І що більше, то краще!

Хрещення російських мобілізованих, фото: Baza

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров