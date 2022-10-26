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Сергей Шойгу, фото: News.ua

Шойгу с рассказами о «грязной бомбе» позвонил еще двум министрам

26 окт 2022, 14:12
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Російський міністр оборони Сергій Шойгу продовжив серію своїх телефонних дзвінків про «українську брудну бомбу».





Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомляє прес-служба міноборони рф.

Зазначається, що Шойгу сьогодні провів розмови по відео-конференц-зв'язку з міністром оборони Китаю генерал-полковником Вей Фенхе та міністром оборони Індії Раджнатхом Сінгхою.

Обговорено ситуацію в Україні. Генерал армії Сергій Шойгу довів до китайського колеги занепокоєння можливими провокаціями з боку України із застосуванням «брудної бомби», — вказано в повідомленні російського відомства.

Нагадаємо, впродовж 23 жовтня Шойгу зателефонував міністрам оборони Франції, Туреччини, Великої Британії та США. В розмовах він заявив, що Україна нібито готується застосувати так звану «брудну ядерну бомбу», призначену для радіаційного забруднення територій.

Источник: Ракурс


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