Сергей Шойгу, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n176073-shoygu-ustroil-telefonnuu-karusel-s-rasskazami-o-gryaznoy-yadernoy-bombe-zelenskiy.html

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Російський міністр оборон Сергій Шойгу сьогодні, 23 жовтня, провів телефонні розмови зі щонайменше трьома міністрами країн НАТО, в яких заявив, що Україна нібито готується застосувати так звану «брудну ядерну бомбу», призначену для радіаційного забруднення територій.

Відомо, що такі телефонні розмови відбулися з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії.

Також у міноборони рф заявили, що Шойгу сьогодні вдруге за три дні зателефонував до очільника Пентагону, з яким обговорив «ситуацію в Україні». Прес-служба Міноборони США наразі повідомлень про розмову свого очільника з Шойгу не публікувала.

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців відреагував на такі дії російського міністра.

Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні, -наголошує Зеленський.

Президент наголошує, що росія залишає після собі масові могили, катівні, зруйновані міста й села, заміновану землю, знищену інфраструктуру та природні катастрофи всюди, куди вона приходила.

І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт — і цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати, — додає Зеленський.

Зеленський зазначає, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати.