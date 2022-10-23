Шойгу устроил «телефонную карусель» с рассказами о «грязной ядерной бомбе» — Зеленскийhttps://racurs.ua/n176073-shoygu-ustroil-telefonnuu-karusel-s-rasskazami-o-gryaznoy-yadernoy-bombe-zelenskiy.htmlРакурс
Російський міністр оборон Сергій Шойгу сьогодні, 23 жовтня, провів телефонні розмови зі щонайменше трьома міністрами країн НАТО, в яких заявив, що Україна нібито готується застосувати так звану «брудну ядерну бомбу», призначену для радіаційного забруднення територій.
Відомо, що такі телефонні розмови відбулися з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії.
Також у міноборони рф заявили, що Шойгу сьогодні вдруге за три дні зателефонував до очільника Пентагону, з яким обговорив «ситуацію в Україні». Прес-служба Міноборони США наразі повідомлень про розмову свого очільника з Шойгу не публікувала.
Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців відреагував на такі дії російського міністра.
Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні, -наголошує Зеленський.
Президент наголошує, що росія залишає після собі масові могили, катівні, зруйновані міста й села, заміновану землю, знищену інфраструктуру та природні катастрофи всюди, куди вона приходила.
І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт — і цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати, — додає Зеленський.
Зеленський зазначає, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати.
Якщо росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок — вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого «бруду», має побачити, що світ це не проковтне, — наголошує він.